Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Hatay takıldı

Hatay takıldı

Mersin'de Boluspor'u ağırlayan Hatayspor, galibiyet hasretini dindiremedi: 2-2. Karşılaşmanın 90 dakikasını 2-1 önde geçen ve ilk galibiyetine çok yaklaşan Akdeniz temsilcisi, Florent Hasani'nin 90+6'da attığı golle yıkıldı. 3 puanla düşme hattının içinde kalan Hatayspor, önümüzdeki hafta Iğdır FK deplasmanına çıkacak. 11 puana yükselen Boluspor ise evinde Ümraniye'yi ağırlayacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
