Hatay takıldı

Mersin'de Boluspor'u ağırlayan Hatayspor, galibiyet hasretini dindiremedi: 2-2. Karşılaşmanın 90 dakikasını 2-1 önde geçen ve ilk galibiyetine çok yaklaşan Akdeniz temsilcisi, Florent Hasani'nin 90+6'da attığı golle yıkıldı. 3 puanla düşme hattının içinde kalan Hatayspor, önümüzdeki hafta Iğdır FK deplasmanına çıkacak. 11 puana yükselen Boluspor ise evinde Ümraniye'yi ağırlayacak.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER