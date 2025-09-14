Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle | Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 5. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Bandırmaspor sahasında İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BANDIRMASPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 5. haftasında oynanacak Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı 14 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

BANDIRMASPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.