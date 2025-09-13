Boluspor-Manisa FK maçı canlı izle | Boluspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Boluspor-Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 5. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Boluspor sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Boluspor-Manisa FK maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Boluspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLUSPOR-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 5. haftasında oynanacak Boluspor-Manisa FK maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

BOLUSPOR-MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Boluspor-Manisa FK maçı beIN Sports MAX 2 Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BOLUSPOR-MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE