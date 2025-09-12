Esenler Erokspor - Hatayspor maçı şifresiz izle | Esenler Erokspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Esenler Erokspor - Atakaş Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 5. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Esenler Erokspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Esenler Erokspor-Hatayspor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Esenler Erokspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESENLER EROKSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 5. haftasında oynanacak Esenler Erokspor - Atakaş Hatayspor maçı 12 Eylül Cuma günü saat 17.00'de başlayacak.

ESENLER EROKSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Corendon Airlines Park'ta oynanacak Esenler Erokspor - Atakaş Hatayspor maçı beIN Sports 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.