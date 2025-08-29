Vanspor FK 1-2 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan Vanspor FK - Bandırmaspor karşılaşmasını Hakem Davut Dakul Çelik yönetti. Vanspor FK'nın geçen sezondan kalan cezası nedeniyle taraftarlar maça alınmadı. Çekişmeli geçen karşılaşmada Bandırmaspor 11 ve 45'nci dakikalarda Douglas Tanque'nin attığı 2 golle öne geçerken, ikinci yarının 52'nci dakikasında Vanspor FK'nın golünü Ivan Cedric attı. Maç Bandırmaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER