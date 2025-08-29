CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Van Spor FK - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Van Spor FK - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu, Van Spor FK ve Bandırmaspor mücadelesiyle devam ediyor. Van Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada, iddialı bir sezon hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Van Spor FK - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 10:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Van Spor FK - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Van Spor FK - Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 4. haftasında maçında Van Spor FK, evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak. Karşılaşmada Davut D. Çelik düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Van Spor FK - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Van Spor FK - Bandırmaspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Van Spor FK - Bandırmaspor maçı 29 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Van Spor FK - Bandırmaspor MAÇI CANLI İZLE👈

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM
F.Bahçe'de Mourinho ile yollar ayrıldı!
DİĞER
Sözelci genç YKS’de Türkiye 191.si oldu! Başarısının sırrını paylaştı...
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti... Elebaşı Öcalan'dan "üç kilit kavram" mesajı!
İşte Mourinho ile iplerin koptuğu o sözler
Diego Carlos'un iki talibi daha var!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Mourinho ile iplerin koptuğu o sözler İşte Mourinho ile iplerin koptuğu o sözler 11:11
Mourinho ne kadar tazminat alacak? İşte o dev rakam Mourinho ne kadar tazminat alacak? İşte o dev rakam 10:57
Lecce - Milan maçı hangi kanalda? Lecce - Milan maçı hangi kanalda? 10:50
Cremonese - Sassuolo maçı hangi kanalda? Cremonese - Sassuolo maçı hangi kanalda? 10:45
Valencia - Getafe maçı hangi kanalda? Valencia - Getafe maçı hangi kanalda? 10:39
F.Bahçe'de Mourinho ile yollar ayrıldı! F.Bahçe'de Mourinho ile yollar ayrıldı! 10:37
Daha Eski
Elche - Levante maçı hangi kanalda? Elche - Levante maçı hangi kanalda? 10:34
Sarıyer - Erzurumspor FK maçı hangi kanalda? Sarıyer - Erzurumspor FK maçı hangi kanalda? 10:26
Van Spor FK - Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Van Spor FK - Bandırmaspor maçı hangi kanalda? 10:22
NEOM'dan Barış Alper için flaş karar! NEOM'dan Barış Alper için flaş karar! 10:20
Göztepe - Konyaspor maçı saat kaçta? Göztepe - Konyaspor maçı saat kaçta? 10:01
Bugünkü maçlar 29 Ağustos Cuma 2025 Bugünkü maçlar 29 Ağustos Cuma 2025 08:58