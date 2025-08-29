Van Spor FK - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 4. haftasında maçında Van Spor FK, evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak. Karşılaşmada Davut D. Çelik düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Van Spor FK - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Van Spor FK - Bandırmaspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Van Spor FK - Bandırmaspor maçı 29 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

