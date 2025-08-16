Sarıyer-Boluspor maçı canlı izle | SMS Grup Sarıyerspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında SMS Grup Sarıyerspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. İlk hafta karşılaşmasını kaybeden İstanbul temsilcisi, sahasında ilk galibiyetini almayı amaçlıyor. Yeni sezona mağlubiyetle başlayan Bolu ekibi ise zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Sarıyer-Boluspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, SMS Grup Sarıyerspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 11:52
Sarıyerspor-Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Sarıyerspor, sahasında Boluspor'u ağırlayacak. Sezona mağlubiyetle başlayan İstanbul ekibi, taraftarı önünde ilk zaferini elde ederek puanını 3'e çıkarmanın peşinde. Öte yandan, ilk hafta sahadan kaybederek ayrılan Bolu temsilcisi, zorlu deplasmandan galibiyet çıkararak lige hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor. Peki, SMS Grup Sarıyerspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SARIYERSPOR-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanacak SMS Grup Sarıyerspor-Boluspor maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

SARIYERSPOR-BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak SMS Grup Sarıyerspor-Boluspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SARIYERSPOR-BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

