Sarıyer-Boluspor maçı canlı izle | SMS Grup Sarıyerspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Sarıyerspor, sahasında Boluspor'u ağırlayacak. Sezona mağlubiyetle başlayan İstanbul ekibi, taraftarı önünde ilk zaferini elde ederek puanını 3'e çıkarmanın peşinde. Öte yandan, ilk hafta sahadan kaybederek ayrılan Bolu temsilcisi, zorlu deplasmandan galibiyet çıkararak lige hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor. Peki, SMS Grup Sarıyerspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SARIYERSPOR-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanacak SMS Grup Sarıyerspor-Boluspor maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

SARIYERSPOR-BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak SMS Grup Sarıyerspor-Boluspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

