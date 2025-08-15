Serikspor 1-0 Eminevim Ümraniyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in ikinci hafta müsabakasında Serikspor, Eminevim Ümraniyespor'u konuk etti.
Serikspor bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
İŞTE KARŞILAŞMAYA DAİR ÖNEMLİ DETAYLAR:
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mahmut Gülle, Egemen Savran
Serikspor: İbrahim Demir, Tikhiy, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan, Berkovskiy (Dk. 89 Sertan Taşgın), Silva, Burak Asan, Kerem Şen (Dk. 80 Şahverdi Çetin), Amaral (Dk. 83 Selim Dilli), Sadygov (Dk. 46 Martynov)
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Burak Öksüz, Glumac, Mustafa Eser (Dk. 25 Hoti), Emre Kaplan, Djokanovic, Atalay Babacan (Dk. 85 Serkan Göksu), Oğuz Yıldırım (Dk. 15 Ali Turap Bülbül), Bardhi, Barış Ekincier (Dk. 46 Batuhan Çelik), Benny
Gol: Dk. 45+2 Silva (Penaltıdan)
Sarı kartlar: Dk. 30 Bilal Ceylan, Dk. 54 Kerem Şen, Dk. 65 Silva, Dk. 69 Burak Asan, Dk. 84 Tikhiy (Serikspor), Dk. 41 Emre Kaplan, Dk. 45+1 Burak Öksüz, Dk. 50 Djokanovic, Dk. 84 Bardhi (Eminevim Ümraniyespor)