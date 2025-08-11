CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Kazımcan harekatı

Kazımcan harekatı

G.Saray’da satış listesine konulan Kazımcan Karataş için TFF 1. Lig ekipleri Ümraniyespor ve Amed Sportif harekete geçti

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
Kazımcan harekatı

TFF 1. Lig'de gündemdeki isim G.Saray'dan ayrılması beklenen genç sol bek Kazımcan Karataş... Geçen sezon Rusya takımlarından Orenburg'da kiralık olarak forma giyen ve yeni sezonda kendisinden takım bulması istenen 22 yaşındaki sol bek için TFF 1. Lig'de iki takım sıraya girmiş durumda. Daha önce son 3 sezonun şampiyonu olan G.Saray'dan Ali Turap Bülbül'ü kiralayan Ümraniyespor, Kazımcan için de nabız yoklamaya başladı. G.Saray yönetimi bu teklife sıcak bakıyor.

G.SARAY TEKLİFLERİ KABUL EDİYOR

Ümraniyespor'un ardından geçtiğimiz günlerde kadrosuna Diagne'yi katarak ses getiren Amed Sportif de genç oyuncu için harekete geçti. En kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlanan Amed, 1 yıllık kiralama teklifinde bulunacak. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kazımcan için gelecek tüm teklifleri kabul etmeye hazırlanan G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk, genç yıldızın üzerini çizmiş durumda.

