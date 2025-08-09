CANLI SKOR ANA SAYFA
Iğdır FK - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Iğdır FK - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu, ilk hafta maçında Iğdır FK ile Sarıyer karşılaşacak. Ligde iddialı bir başlangıç hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Iğdır FK - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 10:39
Iğdır FK - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Iğdır FK - Sarıyer maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk hafta maçında Iğdır FK, evinde Sarıyer'i ağırlayacak. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Turgut Doman düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Iğdır FK - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

IĞDIR FK - SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Iğdır FK - Sarıyer maçı 9 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
