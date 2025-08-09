Iğdır FK - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk hafta maçında Iğdır FK, evinde Sarıyer'i ağırlayacak. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Turgut Doman düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Iğdır FK - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

IĞDIR FK - SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Iğdır FK - Sarıyer maçı 9 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.