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Süper Lig'e son bilet

Karagümrük ve Bandırmaspor, bugün Süper olmak için kozlarını paylaşacak. 1. Lig'de Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e çıkacak son takım, bugün Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de Fatih Karagümrük- Bandırmaspor arasındaki playoff final maçında belli olacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2025 Perşembe 06:51
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Süper Lig'e son bilet

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e çıkacak son takım, bugünkü Fatih Karagümrük-Bandırmaspor playoff final maçında belli olacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki playoff finali bugün saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Dev maç TRT Spor'dan yayınlanacak. Tek maç üzerinden oynanacak finalde normal süre ve uzatmalar beraberlikle sonuçlanırsa Süper Lig'e yükselecek son takım penaltılarla belirlenecek.

İKİ MAÇTA DA BANDIRMA YENDİ

İKİ ekibin bu sezon ligde karşılaştığı maçlarda Bandırmaspor rakibine 1-0 ve 2-1'lik skorlarla üstünlük kurdu. Profesyonel liglerde 14 kez karşılaşan iki ekipten Bandırma'nın 8, Karagümrük'ün 3 galibiyeti bulunurken, 3 maç da eşitlikle tamamlandı. Sezona Şenol Can'la başladıktan sonra Sassarini ve Orhan Ak'ın görev yaptığı, son olarak Onur Can Korkmaz getirildiği İstanbul ekibi, ligi 3. tamamlayıp, direkt finale yükseldi. 1. Lig'de teknik direktör değişikliğine gitmeyen 3 takımdan biri olan Bandırma ise Mustafa Gürsel yönetiminde ligi 64 puan ve averajla 5. bitirdi. Play-off ilk turunda Erzurum, 2. turda da Bolu'yu eledi.

EN GOLCÜLER WESLEY VE PAİXAO

NORMAL sezonda 21 gole ulaşarak Kocaelispor'dan Oğulcan Çağlayan'la beraber gol kralı olan Karagümrük'ten 28 yaşındaki Brezilyalı santrfor Wesley Moraes, takımının en büyük kozu olacak. Türkiye kariyerinde 4 kez 1. Lig'de gol krallığı yaşayan 40 yaşındaki Bandırmasporlu Marco Paixao, sezonu 17 golle tamamladıktan sonra play-off'ta Bolu karşısında her iki maçta da birer gol kaydetti.

GÜMRÜK GEÇEN SEZON DÜŞTÜ

KARAGÜMRÜK, geçen sezon Süper Lig'den düştü. Daha önce Süper Lig'de yer almayan Marmara ekibi Bandırmaspor, Süper Lig vizesi aldığı takdirde Balıkesirspor'dan sonra Balıkesir'i Süper Lig'de temsil edecek 2. takım olacak. 2021-22'de yine Mustafa Gürsel'in çalıştırdığı bordo-beyazlılar, finale kadar yükseldiği play-off'ta İstanbulspor'a yenilerek Süper Lig'e çıkamadı.

EN ÇOK PAŞA SÜPER OLDU

Play-off 'un 30. defa uygulandığı 1. Lig'de 23 takım playoff sonunda bir üst lige çıktı. Play-off'ta Kasımpaşa 3 kez Süper Lig'e yükselerek, bu alanda zirvede yer aldı. Ligde 1993-1994 sezonunda playoff'tan Süper Lig'e iki takım (Adana Demirspor ve Antalyaspor) yükselmişti.

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