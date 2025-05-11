Trendyol 1. lig’de play-off heyecanı 15 Mayıs’ta başlıyor

Trendyol 1. Lig'de ilk iki sırayı alan takım direkt Trendyol Süper Lig'e yükseliyor. 3. sıradaki takım play-off finaline katılmaya hak kazanıyor. 4, 5, 6 ve 7. sıradaki takımlar ise iki tur üzerinden play-off oynayacak. Ligde son 4 sırayı alan takımlar 2. Lig'e düşecek. Play-off 1. Tur maçları 15 Mayıs Perşembe günü oynanacak. 2. Tur'un ilk karşılaşmaları 19 Mayıs Pazartesi, rövanşlar ise 23 Mayıs Cuma günü yapılacak. Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek olan büyük final ise 29 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacak.