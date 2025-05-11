Ankaragücü düştü

Ankaragücü, konuk ettiği Amed'i 2-0 yenmesine rağmen küme düştü. Başkent ekibi, teknik direktör Mustafa Kaplan göreve geldikten sonra oynadığı 3 maçı kazansa da lige veda etti. Manisa FK, Pendik ve Ankaragücü sezonu 48 puanla tamamladı. Üçlü averaj sonucu 17. sırada yer alan başkent ekibi, Şanlıurfaspor, Adanaspor ve Yeni Malatya'nın ardından küme düşen dördüncü ve son takım oldu. Geçen sezon Süper Lig'deki sarı-lacivertliler, üst üste küme geriledi. Süper Lig'de 3 büyüklerden sonra en fazla yer alan kulüp olan Ankaragücü, daha önce 2. Lig'e büyük maddi sıkıntılar yaşadığı 2012-13'te düştü. Bu ligde 4 sezon geçirirken, 2017 ve 2018'de üst üste şampiyonluklarla Süper Lig'e çıkmayı başardı.