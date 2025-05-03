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Haberler TFF 1.Lig Kocaeli'de dev bütçe

Kocaeli'de dev bütçe

Şampıyon ekibim başkanı Recep Durul müjde verdi: "Bizim asıl işimiz şimdi başlıyor... Bu sezon için yönetim kurulumuzla birlikte planlarımızı yaptık ve 30 milyon dolarlık bütçemizi oluşturduk"

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 06:50
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Kocaeli'de dev bütçe

16 YILLIK Süper Lig özlemine son veren Kocaelispor'da Başkan Recep Durul, yeşil-siyahlı camiaya müjde verdi. Başkan Durul, "Kocaelispor'un Süper Lig'e çıkması bir başarı değildir. Ait olduğu yer zaten bu klasmanlar. Bizim asıl işimiz şimdi başlıyor. Bu sezon için yönetim kurulumuzla birlikte planlarımızı yaptık, adımlarımızı attık ve 30 milyon dolarlık bütçemizi oluşturduk. Kocaelispor'u sadece ligde tutmak hedefimiz olmayacak, daha üst sıralarda yer alan, Avrupa kupalarına oynayan ve bu ligin gediklisi bir takım oluşturacağız" dedi.

TÜM DİNAMİKLERİ BİRLEŞTİRDİK

Başkanlığı döneminde şehrin her kesimi ile iyi ilişkiler kurulduğunu ve şehrin tüm dinamiklerinin yeniden Kocaelispor etrafında bir araya geldiğini belirten Recep Durul, "Başkan seçildiğim gün yine tepkiler vardı ve 'bana 1 sene verin, Süper Lig'e çıkacağız' dedim. Şu an kongreye gitmek Kocaelispor'un zamanından 1,5-2 yıl kaybetmek demek. 2026 yılında yani zamanı gelince kongreyi yapacağız. Şu an kentin tüm dinamikleri ile uyumlu çalışıyoruz" diye umut dağıttı.

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