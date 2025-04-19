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Haberler TFF 1.Lig Pendikspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Pendikspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 35. hafta maçları ile devam ediyor. Pendikspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 10:19
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Pendikspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Pendikspor - Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 35. hafta maçında Pendikspor ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PENDİKSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pendikspor - Şanlıurfaspor maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

PENDİKSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI CANLI İZLE

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