Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kocaelispor'a tebrik!

TFF 1. Lig'e son 3 hafta kala Trendyol Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaelispor'da büyük coşku yaşanıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile bu başarısı nedeniyle Marmara ekibini tebrik etti.

İŞTE O TEBRİK MESAJI

"16 yılın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u ve taraftarıyla birlikte tüm Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum.

Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."