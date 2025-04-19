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Haberler TFF 1.Lig Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kocaelispor'a tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kocaelispor'a tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'u sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tebrik etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 23:18 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 23:27
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kocaelispor'a tebrik!

TFF 1. Lig'e son 3 hafta kala Trendyol Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaelispor'da büyük coşku yaşanıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile bu başarısı nedeniyle Marmara ekibini tebrik etti.

İŞTE O TEBRİK MESAJI

"16 yılın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u ve taraftarıyla birlikte tüm Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum.

Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

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