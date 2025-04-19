Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kocaelispor'a tebrik!

TFF 1. Lig'e son 3 hafta kala Trendyol Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaelispor'da büyük coşku yaşanıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile bu başarısı nedeniyle Marmara ekibini tebrik etti.
İŞTE O TEBRİK MESAJI
"16 yılın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u ve taraftarıyla birlikte tüm Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum.
Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."
16 yılın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u ve taraftarıyla birlikte tüm @Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum. Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. pic.twitter.com/6x5NN252Z9— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 19, 2025