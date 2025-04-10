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Haberler TFF 1.Lig Adanaspor 1-4 Kocaelispor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Adanaspor 1-4 Kocaelispor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 22:00
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Adanaspor 1-4 Kocaelispor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Kocaelispor, Adanaspor'u 4-1 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Marcao, 35. dakikada Oğulcan Çağlayan, 44. dakikada Rigoberto Rivas ve 90+2. dakikada Ryan Mendes atarken; ev sahibi ekibin golünü ise 49. dakikada Daniel Candeias (P) kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Kocaelispor ligde 66 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Adanaspor ise 27 puanda ve 19. sırada kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Adanaspor, Erzurumspor'u; Kocaelispor ise Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

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