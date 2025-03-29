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Haberler TFF 1.Lig Süper Dadaş

Süper Dadaş

Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Erzurumspor FK, Mustafa Yumlu’nun 84. dakikada attığı golle Manisa FK’yı 1-0 yendi. Süper Lig’e doğrudan çıkmayı hedefleyen Erzurum ekibi, bu sonuçla puanını 54’e çıkararak maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Süper Dadaş

1. Lig'in 31. haftasında Erzurumspor, sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla Erzurumspor oldu. Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 84. dakikada Mustafa Yumlu attı. Manisa FK, Cissokho'nun 42. dakikada kırmızı kart gördü. Erzurumspor, ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Manisa FK, Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

KUTLUYORUM

Erzurumspor Teknik Direktör Hakan Kutlu, "Oyuncularımı kutluyorum. Gerçekten son haftalarda hem çok iyi mücadele ediyor. Hem işlerine çok konsantreler kendilerini tebrik ediyorum. Sezon başından bugüne kadar göstermiş oldukları mücadele, ortaya koymuş oldukları tavır, duruş gerçekten takdire şayan. Hepsini tek tek tebrik ediyorum" diye konuştu.

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