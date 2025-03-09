  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor 2-2 Teksüt Bandırmaspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Sakaryaspor 2-2 Teksüt Bandırmaspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında karşılaştığı Teksüt Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 22:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sakaryaspor 2-2 Teksüt Bandırmaspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Teksüt Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Marco'nun şutunda top ağlara gitti. 0-1

8. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Mendy, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

13. dakikada Mendy'nin vuruşunda topu uzaklaştırmak isteyen Hikmet Çiftçi, topu kendi kalesine yolladı. 2-1

61. dakikada ceza sahası içinde Diony'nin şutunda top ağlara gitti. VAR incelemesinin ardından Diony'nin elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

69. dakikada gelişen Bandırmaspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Marco, topu ağlarla buluşturdu. 2-2

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kürşathan Akın, Serdar Osman Akarsu

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun (Muhammed Himmet Ertürk dk. 77), Rayane, Kakuta (Emre Demir dk. 90+2), Nkoulou, Burak Altıparmak (Ömer Şişmanoğlu dk. 75), Mendy, Burak Çoban (Emircan Altıntaş dk. 90+2), Simon

Yedekler: İsmail Çipe, Atanas, Oğuzhan Çapar, Engin Can Aksoy, Batuhan Çakır

Teknik Direktör: İlker Püren

Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Paulo (İbrahim Kaya dk. 46), Ndongala (Diony dk. 46), Marco (Kerim Avcı dk. 83), Atıç Nukan, Serkan Piçinciol, Mehmet Özcan, Messaoudi (Mourad dk. 83), Rahmetullah Berişbek, Faruk Can Genç

Yedekler: Zafer Görgen, Yiğit Zorluer, Yasin Yağız Dilek, Hakan Bilgiç

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Marco (dk. 3 ve 69) (Bandırmaspor), Mendy (dk. 8), Hikmet Çiftçi (dk. 13 k.k.) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Atınç Nukan, İbrahim Kaya (Bandırmaspor)

Süper Lig'de güncel puan durumu
G.Saray Alanya'da Osimhen'le geri döndü!
DİĞER
Son dakika haberi: Devre sonunda Okan Buruk ve hakem arasında gerginlik! Hakem kırmızı kart gösterdi...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Lazkiye'de yaşananlar hakkında: Teröristin mezhebi olmaz
G.Saray'da penaltı itirazı!
G.Saray'dan Inaki Pena teklifi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da penaltı itirazı! G.Saray'da penaltı itirazı! 22:10
İngiltere'de dev maçta kazanan yok! İngiltere'de dev maçta kazanan yok! 21:57
G.Saray'a kırmızı kart şoku! G.Saray'a kırmızı kart şoku! 21:45
Sivasspor'dan Simic açıklaması! Sivasspor'dan Simic açıklaması! 21:11
Sivasspor'dan Manaj açıklaması! Sivasspor'dan Manaj açıklaması! 21:06
Buruk ligde "Dalya" dedi Buruk ligde "Dalya" dedi 21:01
Daha Eski
Kerem Yavaş'tan ilk 5 açıklaması! Kerem Yavaş'tan ilk 5 açıklaması! 20:50
Recep Uçar: Ligin devamı kolay geçmeyecek Recep Uçar: Ligin devamı kolay geçmeyecek 20:43
Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman? 20:35
Real Madrid evinde hata yapmadı! Real Madrid evinde hata yapmadı! 20:13
Okan Buruk: Kafamda soru işareti yok! Okan Buruk: Kafamda soru işareti yok! 20:03
Maç sonu kavga çıktı! Maç sonu kavga çıktı! 19:35