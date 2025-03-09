Adanaspor 1-2 Solwie Energy Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1'inci Lig'in 29'uncu hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Maçın son bölümünde girdiği hava mücadelesinde başına aldığı darbeyle bilincini kaybeden Ciss, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
13'üncü dakikada Adanaspor'un sol kanattan atağında Oğuzhan Matur çizgiye inip, topu penaltı noktası üzerindeki Endri Çekiçi'ye gönderdi. Çekiçi'nin gelişine şutunda Djilobodji kaleye giden topu uzaklaştırdı.
16'ncı dakikada Adanaspor'da Endri Çekiçi'nin uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutta top az farkla yandan auta çıktı.
32'nci dakikada Adanaspor'da Mirza Cihan'ın, ceza sahası sol çaprazından çektiği sert şutta kaleci Furkan, topu son anda kornere çeldi.
38'inci dakikada Solwie Energy Fatih Karagümrük öne geçti. Kullanılan serbest vuruşta içeri ortalanan top Djilobodji'nin önünde kaldı. Karşı karşıya pozisyonda Djilobodji'nin şutunda top ağlara gitti. 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
58'inci dakikada serbest vuruş kazanan Adanaspor'da, topun başına geçen Endri Çekiçi'nin sert şutunda kaleci Furkan, topu son anda kornere çeldi.
72'nci dakikada Adanaspor beraberliği yakaladı. Orta sahada kaptığı topla takımını atağa çıkaran Mirza Cihan, sol kanattaki Ivan'a pasını attı. İçeri kat eden Ivan'ın, uzaktan sert şutunda top ağlara gitti. 1-1
75'üncü dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adanaspor'da Donkor, çizgiye inip topu içeri ortaladı. Topu önünde bulan Ivan'ın yerden şutunda kaleci Furkan, topu kornere çeldi.
77'nci dakikada Solwie Energy Fatih Karagümrük yeniden öne geçti. Sol kanattaki Çağatay'ın ortasında Wesley gelişine vurdu. Kaleci Nurullah çeldiği topu önünde bulan Doh'un şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
81'inci dakikada sağ kanattan serbest vuruş kullanan Adanaspor'da, rakip savunmanın arasından yükselen Oğuzhan Matur'un kafa vuruşunda top kaleci Furkan'da kaldı.
Karşılaşmayı Solwie Energy Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Haydar Avcı, Baykal Tuna
ADANASPOR: Nurullah Aslan- Hasan Hatipoğlu, Donkor, Fatih Kurucuk, Oğuzhan Matur, Mirza Cihan, Endri Çekiçi (Dk. 82 Metehan Altunbaş), Ciss (Dk. 90+5 Harun Alpsoy), Elias Durmaz, Candeias (Dk. 83 Orkan Çınar), Cikalleshi (Dk. 67 Ivan)
FATİH KARAGÜMRÜK: Furkan Bekleviç- Djilobodji, Yiğit Efe Demir (Dk. 83 Dovedan), Emir Tintiş (Dk. 71 Çağatay Kurukalıp), Johnson (Dk. 83 Ahmet Sivri), Doh, Muhammed Mert (Dk. 87 Alper Demirol), Atakan Çankaya, Camacho, Wesley, Serginho (Dk. 90+11 Salih Dursun)
SARI KARTLAR: Endri Çekiçi, Elias Durmaz, Harun Alpsoy (Adanaspor), Çağatay Kurukalıp (Fatih Karagümrük)
GOLLER: Dk. 72 Ivan (Adanaspor), Dk. 38 Djilobodji, Dk. 77 Doh (Fatih Karagümrük)