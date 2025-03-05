Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor 1-2 Adanaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Adanaspor, deplasmanda Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan mücadelede, Adanaspor 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, 14. dakikada Akabueze'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda baskısını artıran Adanaspor, 33. dakikada Endri Çekici'nin penaltıdan attığı golle skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıya etkili başlayan Adanaspor, 50. dakikada Fatih Kurucuk'un golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda Şanlıurfaspor'un beraberlik çabaları sonuçsuz kalırken, Adanaspor savunmada başarılı bir performans sergileyerek skoru korudu.