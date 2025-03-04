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Haberler TFF 1.Lig Sedat Ağçay gönderildi

Sedat Ağçay gönderildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Sedat Ağçay ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşma sonucunda vedalaşıldığı vurgulandı. Siltaş Yapı Pendikspor, Sedat Ağçay yönetiminde bu sezon ligde 19 maçta 7 galibiyet ile 6'şar beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Pendik son maçta Keçiören'e evinde 2-0 yenilmişti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 06:50
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Sedat Ağçay gönderildi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Sedat Ağçay ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşma sonucunda vedalaşıldığı vurgulandı. Siltaş Yapı Pendikspor, Sedat Ağçay yönetiminde bu sezon ligde 19 maçta 7 galibiyet ile 6'şar beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Pendik son maçta Keçiören'e evinde 2-0 yenilmişti.
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