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Haberler TFF 1.Lig Pendikspor 0-2 Ankara Keçiörengücü | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol 1. Lig)

Pendikspor 0-2 Ankara Keçiörengücü | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol 1. Lig)

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 22:48
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Pendikspor 0-2 Ankara Keçiörengücü | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol 1. Lig)

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada sol kanattan gelişen atakta Del Valle pasını ceza sahası içindeki Emeka Eze'ye aktardı. Eze'nin bekletmeden geriye pasında Bekir Karadeniz gelişine vururken, top uzak köşeden az farkla dışarı gitti.

33. dakikada sol kanattan Nuno Sequeira'nın ortasında Mesut kafayı vururken kaleci Metin topu çeldi. Boşta kalan topu alan Del Valle pasını Samet'e aktardı. Samet'in sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

49. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eduart Rroca'nın direkt kaleye şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

61. dakikada Nuno Sequiera'dan topu kapan Ezeh, pasını ceza sahası içine koşu yapan Diouf'a aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda Berkay yatarak topu engelledi.

66. dakikada Camara'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Mame Diouf'un kafayı vuruşunda, kaleci Emre sağına gelen topu uzanarak oyun alanına çeldi.

74. dakikada sağ kanatta rakibinden sıyrılan Camara hızla ceza sahasına koşu yaptı. Camara'nın arka direğe yerden ortasında Ezeh tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

80. dakikada sol kanatta Ezeh, Rroca ile paslaşarak ceza sahası içinde topla buluştu. Ezeh'in topu düzeltip plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

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