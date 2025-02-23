Amed SK-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Amed SK-Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 26. hafta maçında Amed SK sahasında Yeni Malatyaspor'u kozlarını paylaşacak. Bu sezon oynadığı 25 maçta 35 puan toplayan ev sahibi takım 12. sırada bulunuyor. Eksi 21 puanla 20. sırada yer alan deplasman takımı ise ligin son sırasına demir atmış durumda. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Amed SK-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AMED SK-YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak Amed SK-Yeni Malatyaspor maçı 23 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

AMED SK-YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amed SK-Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AMED SK-YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋