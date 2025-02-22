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Haberler TFF 1.Lig İstanbulspor 2-0 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

İstanbulspor 2-0 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1’inci Lig'in 26’ncı haftasında İstanbulspor, sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk etti. İstanbulspor bu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 21:18
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İstanbulspor 2-0 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

1'inci Lig'in 26'ncı haftasında İstanbulspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çaldı.

Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını ise Uğur Sarı ile Oğuz Kağan Çalışır üstlendi. Çekişmeli geçen karşılaşmayı ev sahibi İstanbulspor 2-0 kazandı. İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 49'uncu dakikada Yunus Bahadır ve 83'üncü dakikada Florian Loshaj kaydetti.

Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 39 yaptı. Fatih Karagümrük ise 46 puanda kaldı.

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