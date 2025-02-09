Vavacars Karagümrük - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Vavacars Karagümrük - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 23. hafta müsabakasında Vavacars Karagümrük ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vavacars Karagümrük - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VAVACARS KARAGÜMRÜK - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Vavacars Karagümrük - Ümraniyespor maçı 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

VAVACARS KARAGÜMRÜK - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Vavacars Karagümrük - Ümraniyespor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

VAVACARS KARAGÜMRÜK - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE