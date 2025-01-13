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Haberler TFF 1.Lig Kocaelispor Samet Yalçın için Bodrum FK ile anlaşmaya vardığını açıkladı

Kocaelispor Samet Yalçın için Bodrum FK ile anlaşmaya vardığını açıkladı

Trendyol 1.Lig’in lideri Kocaelispor ara transferde gaza bastı. Haşim Arda’yı kiralık olarak Belediye Derincespor'a veren yeşil-siyahlılar, Süper Lig ekibi Bodrum FK’dan da Samet Yalçın’ı kadrosuna katacak. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 18:22
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Kocaelispor Samet Yalçın için Bodrum FK ile anlaşmaya vardığını açıkladı

Trendyol 1.Lig takımlarından Kocaelispor, ara transfer dönemine hızlı başladı. Genç stoperi Haşim Arda Sarman'ı TFF 2. lig ekibi Belediye Derincespor'a kiralık olarak veren Kocaelispor'da bir süredir kamuoyunda transferine kesin gözüyle bakılan ve 1,5+1 yıllık prensipte anlaşılan Samet Yalçın için de açıklama yapıldı. Bodrum FK'da oynayan 30 yaşındaki merkez orta saha bu sezon 12 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu yarın Kocaeli'ye gelerek önce sözleşme detaylarını kulüp yöneticileriyle görüşecek, ardından sağlık kontrolünden geçecek. Samet Yalçın'ın çarşamba günü takımla birlikte antrenmana çıkması planlanıyor.

"İleri transfer görüşmeleri yapmak ve sağlık kontrolünden geçmek için gelecek"

Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcu Samet Yalçın'ın kulübümüze nihai transferi konusunda Bodrum FK ile mutabakata varılmıştır. Samet Yalçın, kulübümüzle ileri transfer görüşmeleri yapmak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere yarın akşam şehrimize gelecektir" ifadelerine yer verildi.

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