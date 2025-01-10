Pendikspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Pendikspor - Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 19. hafta müsabakasında Pendikspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PENDİKSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pendikspor - Bandırmaspor maçı 10 Ocak Cuma günü saat 20.00'de beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

PENDİKSPOR - BANDIRMASPOR CANLI İZLE

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