  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig Manisa FK'da Teknik Direktör Hakan Şapçı imzayı attı

Manisa FK'da Teknik Direktör Hakan Şapçı imzayı attı

Manisa Futbol Kulübü, geçtiğimiz hafta anlaşma sağladığı Teknik Direktör Hakan Şapçı ile sözleşme imzaladı. Şapçı, “Manisa futbolu ile ilgili çok güzel hayallerimiz var. Yeni dönemde hep birlikte bu hayalleri gerçekleştirmek için çok çalışacağız” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 13:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manisa FK'da Teknik Direktör Hakan Şapçı imzayı attı

Manisa FK, geçtiğimiz hafta anlaşma sağladığı Teknik Direktör Hakan Şapçı için imza töreni düzenledi. Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde gerçekleşen törene Sportif Direktör Serkan İşyapan da katıldı. Manisalı teknik adam, kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Mutluluk duyduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Şapçı, "Manisa futbolu için çok güzel gelişmeler yaşanıyor. Ben ve ekibim de bunun bir parçası olmaktan dolayı mutluyuz. Manisa futbolu ile ilgili çok güzel hayallerimiz var. Yeni dönemde hep birlikte bu hayalleri gerçekleştirmek için çok çalışacağız" diye konuştu.

"HAKAN HOCA VE EKİBİNE GÜVENİYORUZ"

Teknik Direktör Hakan Şapçı ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileyen Manisa FK Sportif Direktörü Serkan İşyapan ise, "Hakan Şapçı Hocamız, Manisa'nın yetiştirdiği değerli bir teknik adam. Onunla birlikte çalışacağımız için mutluyuz. Hakan Hocamıza ve ekibine güveniyoruz. Kulübümüzle başarılı bir sezon geçireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

2014-2015 sezonunda o dönemki adı Manisa Büyükşehir Belediyespor olan Manisa Futbol Kulübü ile 45 maç namağlup seri yakalayan ve ilk şampiyonluğunu yaşayan Hakan Şapçı, daha sonra görev aldığı Turgutluspor, Bergama Belediyespor, Aliağa FK ve Muğlaspor ile şampiyonluklar elde etti. 2017-2018 sezonunda TFF 3. Lig'de yer alan Uşakspor'u şampiyon yaparak TFF 2. Lig'e taşıyan tecrübeli teknik adam, son olarak Manisa Süper Amatör Lig'de mücadele veren Manisaspor'un başındaydı.

Al-Nassr'dan En-Nesyri açıklaması geldi!
Zaniolo'da son durum nedir?
DİĞER
Sıfır makyaj Diva! 70 yaşındaki Bülent Ersoy'un makyajsız hali şoke etti! Görenler bakakaldı...
Son dakika: Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var
Talisca'nın ardından bir bomba daha!
G.Saray ve F.Bahçe arasında Mikautadze yarışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig ekibinde ayrılık kararı! Süper Lig ekibinde ayrılık kararı! 14:14
Manisa FK'da Hakan Şapçı imzayı attı Manisa FK'da Hakan Şapçı imzayı attı 13:43
Türkiye'den Premier Lig'e! Anlaşma tamam... Türkiye'den Premier Lig'e! Anlaşma tamam... 13:24
G.Saray'ın şikayeti UEFA'dan sonuç getirdi! G.Saray'ın şikayeti UEFA'dan sonuç getirdi! 13:05
Zaniolo'da son durum nedir? Zaniolo'da son durum nedir? 13:03
Al-Nassr'dan En-Nesyri açıklaması geldi! Al-Nassr'dan En-Nesyri açıklaması geldi! 12:13
Daha Eski
Kadın basketbolunda kupa kuraları çekildi Kadın basketbolunda kupa kuraları çekildi 12:12
Üstündağ: Tek eksiğimiz olimpiyat madalyası Üstündağ: Tek eksiğimiz olimpiyat madalyası 12:00
Fırtına'da Onyemaechi gelişmesi! Bonservisi ortaya çıktı Fırtına'da Onyemaechi gelişmesi! Bonservisi ortaya çıktı 11:48
G.Saray ilk yarıya damga vurdu! İşte o istatistikler G.Saray ilk yarıya damga vurdu! İşte o istatistikler 10:56
Medina'dan F.Bahçe'ye kötü haber! Medina'dan F.Bahçe'ye kötü haber! 10:46
Talisca'nın ardından bir bomba daha! Talisca'nın ardından bir bomba daha! 10:39