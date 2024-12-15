Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 16. hafta müsabakasında Bandırmaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı 15 Aralık Pazar günü saat 13.30'da TRT Spor ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

BANDIRMASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

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