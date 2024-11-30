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Haberler TFF 1.Lig İstanbulspor 4-0 Iğdır FK | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol 1. Lig)

İstanbulspor 4-0 Iğdır FK | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol 1. Lig)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Iğdır FK'yı 4-0 mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 18:09
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İstanbulspor 4-0 Iğdır FK | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol 1. Lig)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Iğdır FK'yı 4-0 mağlup etti. İşte maçtan dakikalar...

2. dakikada Muammer Sarıkaya'nın havadan pasında ceza sahası içi sağ tarafından bulunan Emir Kaan Gültekin'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

4. dakikada Diarra'nın ceza yayının sağ tarafından uzak köşeye vuruşunda kaleci Furkan Köse meşin yuvarlağı kornere çeldi.

4. dakikada Valon Ethemi'nin sol taraftan paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda topu alan Florian Loshaj'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Fatih Tultak'ın kafa vuruşunda sağ direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

34. dakikada Diarra'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Emir Kaan Gültekin topu kontrol etti ve pasını Volan Ethemi'ye aktardı. Ethemi'nın sol taraftan son çizgiye inip içeriye çevirdiği topu alan Emir Kaan'ın kale önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

37. dakikada Valentin Eysseric'in orta sahanın sağ tarafından kullandığı serbest vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Thuram, Diarra'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada penaltıda topun başına geçen Adrien Regattin'in vuruşunda kaleci İsa Doğan, sol tarafına gelen meşin yuvarlağı çıkardı.

64. dakikada Florian Loshaj'ın ceza yayının içinden yerden vuruşunda kaleci Furkan Köse, köşeye giden meşin yuvarlağı çeldi.

72. dakikada orta sahadan Muammer Sarıkaya'nın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Valon Ethemi'nin rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

81. dakikada ceza sahası içinde topal buluşan Thuram'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

87. dakikada Muammer Sarıkaya'nın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Emir Kaan Gültekin'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0

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