Süleyman Hurma: Fatih Karagümrük küme düşürüldü

İsim sponsorluğu imza töreninde konuşan Başkan Süleyman Hurma, "Geçtiğimiz sezon maalesef Fatih Karagümrük küme düşürüldü. Hatta bizimle yarışan takımların birisinin başkanı da bunu geçtiğimiz haftalarda televizyonda söyledi. O takımla aramızda sezon bitiminde 1 puan vardı" şeklinde konuştu.

Karagümrük Kulübü'nün Türkiye'nin önemli takımlarından biri olduğunu dile getiren Hurma, "Fatih Karagümrük sayede üst yapısında değil, altyapı olarak da değerli bir kulüp. 3 binin üzerinde sporcuya hizmet ediyoruz. Bu sezon elimizdeki imkanlar neredeyse sıfır olmasına rağmen, Türkiye liglerinde yarışan takımlar içinde milli takımlara en fazla oyuncu veren kulüplerden birisiyiz. 12 oyuncumuzu milli takımlara verdik. Karagümrük, tutkulu taraftarıyla, ülkemizin en saygın ve etkin kulüplerinden birisi olmuştur. Çok önemli sporcular çıkarmıştır, çok önemli insanlar üretmiştir ama sonuçta bir semt takımıdır. Bir semt takımına destek olan Solwie Energy'ye teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki onların desteğini biz de Süper Lig'e çıkarak taçlandırırız" dedi.

'BENİM ŞAMPİYONLUKTAN HİÇBİR KUŞKUM YOK'

Bu sene şampiyon olacaklarına inancının tam olduğunu söyleyen Hurma, "Geçen sezon bizim için travmayla bitti. Avrupa Kupalarına başlasın diye kurduğumuz takım, bana göre Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra en güçlü takım olarak gördüğümüz takım küme düşünce bunu atlatmak zor oldu. Sözleşmeler sebebiyle elimizde sadece 3 genç oyuncu kalmıştı. Bir an önce harekete geçip kadroyu kurduk. Şu anda uluslararası arenada takip edilen bir kulübüz. Benim şampiyonluktan hiçbir kuşkum yok. Bunu yapacak irade bizde var, taraftarımızda var, semtimizde var. Günün sonunda ilahi adalet de var ve bu da tecelli edecektir. Buna yürekten inanıyorum. Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak çok da zor değil, koşulları Stadı yapması gerekenler bunu arzu etsinler diye konuştu.

'TESİS VE STAT PROJESİNDE ARTIK İRADEM KIRILDI'

Stat yapılacak mı sorusuna yanıt veren Süleyman Hurma, "Tesis ve stat projesinde artık iradem kırıldı. Kulübe başkan olduğum günden itibaren 7 sene dolmak üzere. Ülkemizde görüşmediğim etkili ve yetkili kalmadı ama maalesef ne sebeple bilmiyorum, Karagümrük semti kurulduğu günden bu yana ülkesine, vatanına, milletine, devletine bağlı olmuştur. Neden her yerde yapılan bir şe Karagümrük'te yapılmıyor, bunun cevabını bulamıyorum. Sizlerde olduğu gibi bende de söylentiler var. Bu söylentiyle yüzleşmemiş tek kişi benim. Herhangi bir yetkili bana bu stadı yapıyoruz demedi. Sonu inşallah iyi gelir diyelim şeklinde konuştu.

'GEÇEN SEZON BAZI KİŞİLER VE KULÜPLER DESTEKLENMEK VE KÖSTEKLENMEK ADINA HEDEF OLDU'

Hakem hataları konusunda geçen sezon ve bu sezonun karşılaştırmasının yapılmamasını söyleyen Süleyman Hurma, "Geçen seneyle herhangi bir kıyas yapamayız. Geçen sezon bazı kişiler ve kulüpler desteklenmek ve kösteklenmek adına hedef oldu. Bu sene de hakem hataları var ama en azından bu sezon herhangi bir pusunun içinde olmadığımızı biliyoruz sözlerini kullandı.

'PLANLANMAMIŞ HİÇBİR İŞİN BAŞARIYA VARMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Türk futbolunda ciddi bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Süleyman Hurma şu ifadelere yer verdi; "Türk futbolunun çok ciddi bir şekilde yeniden yapılanmaya ihtiyacı var. Bu yapılanma bana göre şu şekilde olmalıdır, Türk futbolu arsa seviyesine inmelidir, yıkılıp yeniden yapılmalıdır. Takım sayısıyla da kendini göstermektedir. Dünyanın hiçbir yerinde 160'a yakın profesyonel takım yoktur, olmaz, olamaz. Bu ülkenin imkan ve koşulları ne bu kadar ekonomiyi, ne de bu kadar sporcuyu futbol için yetiştiremez. Takım sayısını gözden geçirerek başlamak zorundayız. Bunun haricinde alacağımız tedbirlerin tamamı anlık olacaktır. Planlanmamış hiçbir işin başarıya varması mümkün değildir.

'GEÇEN SEZON GİBİ OLACAKSA KANDIRMACA OLACAKTIR'

Yabancı hakemlerin tekrar gündeme gelmesiyle alakalı ise Hurma, "Ülkemizde geçen sezon yabancı VAR hakemi uygulaması yapıldı. Kendi ülkelerinde bir sürü şaibeye karışmış, hiçbir karşılığı olmayan insanlar, Türk VAR hakemlerinin yaptıklarını devam ettirmek üzere ülkemize getirildi. Futbolda hakemin, sporcunun, antrenörün yerlisi ve yabancısı olmaz. İyisi veya kötüsü olur. Bazen siz üretemezsiniz, başka ülkeden getirirsiniz. Ama ne getirdiğiniz önemli. Kendi ülkelerinde kabul edilebilir standartların üzerindeki VAR hakemleri gelirse katkı sağlayabilir. Geçen sezon gibi olacaksa kandırmaca olacaktır. Hakemlik konusu çok konuşuluyor, daha da çok konuşulacaktır. Konuyu kişiler üzerinden okursak doğruyu bulamayız. Doğruyu deneme yanılma yoluyla arıyoruz, bu sayede ancak yanılırsınız. Kulüpler Birliği Vakfı'nda başkan yardımcısı olduğum dönemde iyi bir çalışma yapıp teslim ettik. Bu çalışmaya bakarlarsa, biz de kabul edilebilir seviyede hakem hataları görürüz" cümlelerini kullandı.