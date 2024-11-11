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Haberler TFF 1.Lig Derbi Körfez'in

Derbi Körfez'in

Kocaelispor, Sakaryaspor’u deplasmanda 34’te Beridze’nin attığı golle yenip puanını 25 yaptı ve liderlik koltuğunu korudu

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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Derbi Körfez'in

TRENDYOL 1. Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, derbide Sakaryaspor'a konuk oldu. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0 ile Kocaelispor oldu. Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 34'te Beridze attı. Sakaryaspor'da Emircan Altıntaş, 57. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Kocaelispor 25 puana yükseldi, Sakarya 13 puanda kaldı.

52'DE OLAY ÇIKTI

52'de ortalık karıştı! Kocaelispor futbolcuları Barış ve Ahmet tribünden atılan yabancı maddelere tepki gösterdi. İki takımın futbolcuları ve yedek kulübelerindeki teknik ekip arasında arbede yaşandı. Yaşanan gerginlik nedeniyle maç uzun süre durduktan sonra devam etti.

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