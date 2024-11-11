Derbi Körfez'in

TRENDYOL 1. Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, derbide Sakaryaspor'a konuk oldu. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0 ile Kocaelispor oldu. Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 34'te Beridze attı. Sakaryaspor'da Emircan Altıntaş, 57. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Kocaelispor 25 puana yükseldi, Sakarya 13 puanda kaldı.

52'DE OLAY ÇIKTI

52'de ortalık karıştı! Kocaelispor futbolcuları Barış ve Ahmet tribünden atılan yabancı maddelere tepki gösterdi. İki takımın futbolcuları ve yedek kulübelerindeki teknik ekip arasında arbede yaşandı. Yaşanan gerginlik nedeniyle maç uzun süre durduktan sonra devam etti.