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Haberler TFF 1.Lig

Pendikspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Pendikspor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 11:50 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 12:10
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Pendikspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Pendikspor - Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de heyecan devam ederken 11. hafta müsabakasında müsabakasında Pendikspor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PENDİKSPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pendikspor - Manisa FK maçı 4 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

PENDİKSPOR - MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE

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