Pendikspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Pendikspor - Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de heyecan devam ederken 11. hafta müsabakasında müsabakasında Pendikspor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PENDİKSPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pendikspor - Manisa FK maçı 4 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

PENDİKSPOR - MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE

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