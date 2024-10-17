Markao müjdesi

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam golcü futbolcunun yaklaşık 10-12 kilo verdiğini bildirdi. Markao'nın 10 gün içerisinde takımla çalışmalara katılacağı ifade edildi. Deneyimli forvetin şu anda bireysel antrenör eşliğinde özel program uyguladığı kaydedildi.

ÖĞRENCİLERLE BULUŞTULAR

Kocaelispor yönetimi yeni nesillere Kocaelispor sevgisini aşılamak için çeşitli etkinlikler yapmaya devam ediyor. Kocaelispor'un yıldız isimleri Onur Öztonga ve Oğulcan Çağlayan, İzmit 75. Yıl İlköğretim Okulu'nda çocuklarla buluştu. Yoğun ilgiyle karşılaşan iki futbolcu minik öğrencilerin hem formalarını imzaladı hem de hediyeler dağıttı.