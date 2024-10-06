1. Lig'de panorama

Trendyol1. Lig'de Ankaragücü- Adanaspor karşılaşması 0-0 sona erdi. İlk yarıdaki tek pozisyonda Efkan'ın ceza yayının pasında topla buluşan Bajic'in sol ayağıyla gelişine vuruşunda top kalenin yanından auta çıktı.

ADANA SAVUNMASI

İkinci yarıda gol için bastıran başkent ekibi, Adana savunmasını aşamadı. Tolga ve Efkan, girdikleri net gol pozisyonlardan yararlanamayınca karşılaşma golsüz berabere sona erdi. Sarı-lacivertlilerin galibiyet hasreti 2, Akdeniz temsilcisinin ise 7 maça çıktı.

ŞANLIURFASPOR: 3 YENİ MALATYA: 0

Şanlıurfaspor, evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor'u Malle ile geçti: 3-0. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 53'üncü dakikasında gol perdesini aralayan Malle, 73 ve 79'da iki gol daha atarak hat trick yaptı. Ligde üçüncü galibiyetini alan Şanlıurfaspor puanını 10 yükseltirken, Yeni Malatya; -3 puanda kaldı.

90+3'TE PAİXAO

Ümraniyespor 90+3'te yediği golle Bandırma'yla 1-1 berabere kaldı. İstanbul ekibi 84'te Barış'la öne geçti. 90+3'te Paixao, kafayla ağları sarstı. Hakem Reşat Onur Coşkunses önce faul verdi ardından VAR tavsiyesiyle monitörden izleyip orta noktayı gösterdi. Ümraniye 2'de 2'nin ardından puan kaybederken, Bandırma ise yenilmezlik serisini 3 maça taşıdı.

ZİRVE GÜMRÜK'ÜN

Ligde kötü günler yaşayan ve hoca değişikliğine giden Sakaryaspor, Fatih Karagümrük deplasmanından da eli boş döndü: 0-4. Salih'in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlayan Tatangalar; Wesley, Camacho, Lamkel Ze ve Paoletti'nin gollerine engel olamayınca 8. haftayı da punsız kapattı. Puanını 15 yapana Karagümrük ise maç fazlasıyla zirveye çıktı.