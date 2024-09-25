  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig

Adanaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu!

Trendyol 1 Lig takımlarından Adanaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 18:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Adanaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu!

1 Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu.

Ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan turuncu-beyazlı takım, Manisa deplasmanında rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden teknik direktör Sol Bamba'nın ekibinde yer alan François Ciccolini ile yollarını ayırdı. Bu ayrılığın ardından teknik adam arayışına giren Adanaspor, kulüpte önceki dönemlerde de görev alan tecrübeli teknik direktör Kemal Kılıç ile anlaştı. Adanaspor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemal Kılıç'a başarı diledi.

Beşiktaş'a neden gönderildi? Joao Mario...
G.Saray'a sambacı orta saha! Gelecek için dev yatırım
DİĞER
Dünyanın en çok kupa kazanan hocaları ve oyuncuları listelendi! Kimse bunu tahmin edemedi: Süper Lig'den bir hoca var...
CANLI | Lübnan ateş hattı: Hizbullah’tan Mossad’a füze! Kara saldırısı mı başlıyor?
G.Saray'dan Cenk Ergün açıklaması
İlk 10'da tek Türk takımı var! Avrupa Ligi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Adanaspor'un yeni teknik direktörü! İşte Adanaspor'un yeni teknik direktörü! 18:32
Farioli:Beşiktaş maçı... Farioli:Beşiktaş maçı... 16:36
Yıldırım cephesinden Okan Buruk açıklaması! Yıldırım cephesinden Okan Buruk açıklaması! 16:33
Beşiktaş'a neden gönderildi? Joao Mario... Beşiktaş'a neden gönderildi? Joao Mario... 16:30
Galatasaray - PAOK maçı yayın bilgileri! Galatasaray - PAOK maçı yayın bilgileri! 15:55
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 15:11
Daha Eski
Mbappe'den Madrid'e kötü haber! Mbappe'den Madrid'e kötü haber! 14:49
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 2 futbolcu... Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 2 futbolcu... 14:32
Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman? Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman? 14:20
Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman? Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman? 14:14
Galatasaray - PAOK maçı hangi kanalda? Galatasaray - PAOK maçı hangi kanalda? 14:05
Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu açıklandı! 13:53