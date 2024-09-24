  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig

Esenler Erokspor 2-1 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol 1. Lig 2. hafta erteleme maçında Esenler Erokspor, Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 22:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Esenler Erokspor 2-1 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol 1. Lig 2. hafta erteleme maçında Esenler Erokspor, Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Gökmen Baltacı, Kürşathan Akın

Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Oğuz Ceylan (Dk. 54 Furkan Orak), Nzaba (Dk. 71 Sakıb Aytaç), Mucahit Albayrak, Eşref Korkmazoğlu, Sefa Narin, Berkay Aydoğmuş (Dk. 61 Altar Han Hidayetoğlu), Alper Karaman, Faye (Dk. 71 Abuzer Gaffar Toplu), Ertuğrul İdris Fuat, Junior Fernandes

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu (Dk. 83 Muhammed Enes Salik), Emircan Bayrakdar, Yiğit Ulaş, Erşan Yaşa, Berat Yaman (Dk. 65 Kerem Altunışık), Burak Efe Yaz, Atakan Müjde, Ferhat Canlı, Cengizhan Akgün (Dk. 65 Mehmet Güneş), Mehmet Emin Taştan, Umut Taniş (Dk. 77 Mert Miraç Altıntaş)

Goller: Dk. 25 Ertuğrul İdris Fuat, Dk. 58 Faye (Esenler Erokspor), Dk. 89 Mehmet Güneş (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Umut Taniş (Yeni Malatyaspor), Dk. 31 Nzaba, Dk. 49 Berkay Aydoğmuş (Esenler Erokspor)

Ergin Ataman'lı Pana, G.Saray'ı farklı yendi!
Türk Telekom
DİĞER
Pınar Deniz’den Paris’teki defileden yeni fotoğraflar geldi! Pınar Deniz büyüyen karnını böyle gösterdi
Başkan Erdoğan'dan BM 79. Genel Kurulunda önemli açıklamalar
Trabzonspor'dan VAR kayıtları sonrası tepki!
Dev derbi sonrasında G.Saray'dan flaş karar! 5 futbolcu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erteleme maçında kazanan Esenler! Erteleme maçında kazanan Esenler! 22:16
Derbinin PFDK sevkleri açıklandı! F.Bahçe ve G.Saray... Derbinin PFDK sevkleri açıklandı! F.Bahçe ve G.Saray... 22:07
Ergin Ataman'lı Pana, G.Saray'ı farklı yendi! Ergin Ataman'lı Pana, G.Saray'ı farklı yendi! 21:50
Trabzonspor'dan VAR kayıtları sonrası tepki! Trabzonspor'dan VAR kayıtları sonrası tepki! 21:33
6. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:13
Cimbom PAOK maçına hazır! Cimbom PAOK maçına hazır! 19:36
Daha Eski
Asım Pars son yolculuğuna uğurlandı Asım Pars son yolculuğuna uğurlandı 19:11
G.Saray - Panathinaikos | CANLI G.Saray - Panathinaikos | CANLI 18:27
Beşiktaş'ta Ajax hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Ajax hazırlıkları başladı 16:52
Flaş Yusuf Yazıcı iddiası! Flaş Yusuf Yazıcı iddiası! 16:45
Çalhanoğlu'na kötü haber! Basına sızdı Çalhanoğlu'na kötü haber! Basına sızdı 16:31
F.Bahçe'den İsmail Kartal iddialarına yanıt F.Bahçe'den İsmail Kartal iddialarına yanıt 15:58