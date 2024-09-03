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Şanlıurfaspor gözünü Sakaryaspor maçına çevirdi! "Seri yapacağız..."

Teknik direktör Erkan Sözeri, “Milli arayı son derece iyi geçirmek istiyoruz. Dönüşte Sakaryaspor galibiyetiyle deplasmanda ilk zaferimizi alarak seri yapacağız” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 06:50
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Şanlıurfaspor gözünü Sakaryaspor maçına çevirdi! "Seri yapacağız..."

Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor'u 3-2 mağlup eden Şanlıurfaspor'da moraller yerine geldi. Sarı-yeşilli ekip, 3-0'lık İstanbulspor mağlubiyetini unuttu. Beyaz bir sayfa açtıklarını belirten teknik direktör Erkan Sözeri, daha iyi sonuçlar almak istediklerini belirtti. Sözeri, "Son derece iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Son maçta kazanarak bunu gösterdik. Bandırmaspor son derece zor bir rakip. Üst sıraları hedefliyorlar ve biz de önemli bir galibiyet alarak gücümüzü ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

TEK HEDEF ZAFER

Milli arayı iyi değerlendirmek istediklerini belirten Sözeri, dönüşte Sakaryaspor'la oynayacaklarını hatırlattı. Tecrübeli teknik adam, "Sıkı bir şekilde hazırlanarak Sakaryaspor'u da yenmeyi planlıyoruz. Onlar da sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Gelecek hafta alacağımız galibiyetle seri yakalamayı planlıyoruz. Ayrıca dış sahada ilk puanları almak istiyoruz" dedi.

DIŞARIDA KAYIP

Şanlıurfaspor iç sahada çıktığı iki maçı da kazandı. Ümraniyespor'u 3-1'le geçen sarı- yeşilliler, Bandırmaspor'u ise 3-2 mağlup etti. Şanlıurfaspor deplasmanda çıktığı iki mücadeleyi ise kaybetti. Ankaragücü'ne 2-0, İstanbulspor'a ise 3-0'lık skorla kaybetti.

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