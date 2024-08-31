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Ümraniyespor 2-2 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1.Lig’in 4’üncü haftasında Ümraniyespor sahasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 21:45
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Ümraniyespor 2-2 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1'inci Lig'in 4'üncü haftasında Ümraniyespor, evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadelede Çağdaş Altay düdük çaldı. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını ise Murat Altan ile Selim Şenöz üstlendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Ümraniyespor oldu. Ev sahibi ekip, maçın henüz 4'üncü dakikasında Furkan Apaydın'ın ayağından bulduğu golle öne geçti: 1-0. Golün ardından baskısını arttıran Ümraniyespor, 4 dakika sonra Beny ile farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla bitti. İkinci yarıda konuk ekip Fatih Karagümrük, 53'üncü dakikada Joao Camacho'nun golüyle farkı 1'e indirdi. Oyunun son bölümlerine doğru girilirken 79'uncu dakikada Fatih Karagümrük'te bu kez Flavio Paoletti sahneye çıktı ve beraberliği sağlayan golü kaydetti: 2-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 7'ye, Fatih Karagümrük ise 3'e çıkardı.

Öte yandan 1'inci Lig'de günün ilk maçında Ankara Keçiörengücü, evinde konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

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