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Şanlıurfaspor 3-2 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Bandırmaspor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 00:07
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Şanlıurfaspor 3-2 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti.

Stat: 11 Nisan

Hakemler: Alper Akarsu, Abdulhamit Söyler, Azad İlhan

Şanlıurfaspor: Tokotaev, Mboula, Ofosu (Dk. 83 Hakan Erçelik), Malle, Kayode (Dk 73 Ashkovski), Landel (Dk. 54 Begiç), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 83 Fatih Eren), Mehmet Coşkun, Atakan Aybastı, Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer

Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 46 Faruk Can Genç), Hikmet Çiftçi, Araujo, Diakhaby (Dk. 46 Mulumba), Nomel (Dk. 67 Doğan Can Davas), Kerem Atakan Kesgin (Dk.75 Paixao), Sitoe, Atınç Nukan, Mehmet Özcan (Dk. 81 Diniyev), Rahmetullah Berişbek

Goller: Dk. 33 Malle, Dk. 38 Mboula (Penaltıdan), Dk. 78 Hasan Hüseyin Acar (Şanlıurfaspor), Dk. 44 Rahmetullah Berişbek, Dk. 45 Atınç Nukan (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Mehmet Coşun, (Şanlıurfaspor), Dk. 37 Rahmetullah Berişbek Dk. 42 Hikmet Çiftçi, Dk. 74 Kerem Atakan Kesgin (Teksüt Bandırmaspor)

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