Şanlıurfaspor 3-2 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti.
Stat: 11 Nisan
Hakemler: Alper Akarsu, Abdulhamit Söyler, Azad İlhan
Şanlıurfaspor: Tokotaev, Mboula, Ofosu (Dk. 83 Hakan Erçelik), Malle, Kayode (Dk 73 Ashkovski), Landel (Dk. 54 Begiç), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 83 Fatih Eren), Mehmet Coşkun, Atakan Aybastı, Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 46 Faruk Can Genç), Hikmet Çiftçi, Araujo, Diakhaby (Dk. 46 Mulumba), Nomel (Dk. 67 Doğan Can Davas), Kerem Atakan Kesgin (Dk.75 Paixao), Sitoe, Atınç Nukan, Mehmet Özcan (Dk. 81 Diniyev), Rahmetullah Berişbek
Goller: Dk. 33 Malle, Dk. 38 Mboula (Penaltıdan), Dk. 78 Hasan Hüseyin Acar (Şanlıurfaspor), Dk. 44 Rahmetullah Berişbek, Dk. 45 Atınç Nukan (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Mehmet Coşun, (Şanlıurfaspor), Dk. 37 Rahmetullah Berişbek Dk. 42 Hikmet Çiftçi, Dk. 74 Kerem Atakan Kesgin (Teksüt Bandırmaspor)