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Fatih Karagümrük 0-2 Manisa FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

1. Lig'in 3. haftasında Manisa FK, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 21:26
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Fatih Karagümrük 0-2 Manisa FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Manisa FK, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 yendi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mehmet Şengül, Kadir Akıllı

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Paoletti, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Emir Tintiş (Dk. 73 Çağtay Kurukalıp), Doh (Dk. 56 Tarık Tuğyan), Camacho (Dk. 77 Baran Demiroğlu), Adnan Uğur, Dovedan (Dk. 73 Ömer Faruk Gümüş), Ahmet Sivri (Dk. 55 Göktan Gürpüz), Wesley

Manisa FK: Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Bartu Göçmen, Gameli, Kaan Kanak, Oğuz Gürbulak, Cissokho, Enes Kiprit (Dk.69 Diallo), Ramirez (Dk. 59 Kadir Kaan Yurdakul) Fofana (Dk. 80 Efe Taylan Altunkara), Wriedt (Dk. 59 Osuji)

Goller: Dk. 23 Ramirez, Dk. 43 Fofana (Manisa FK)

Sarı kart: Dk. 35 Kaan Kanak (Manisa FK)

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