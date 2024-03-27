Haberler TFF 1.Lig Göztepe geri sayımda

Göztepe geri sayımda

İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi Göztepe, Süper Lig için geri sayıma geçti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe geri sayımda

İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi Göztepe, Süper Lig için geri sayıma geçti. 1. Lig'de 56 puanla ikinci sırada yer alan Göztepe hedefo koşuyor. En yakın rakibi Sakaryaspor'un 9 puan önünde yer alan Göztepe büyük avantajın sahibi oldu. Kalan 7 maçta Kocaeli (D), Erzurum, Tuzla (D), Giresun (D), G.Birliği, Eyüp (D) ve Bodrum ile oynayacak Göztepe, 5 maç kazanırsa rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın adını Süper Lig'e yazdıracak.

MANİSA'YI YENDİLER

Ege temsilcileri Manisa Futbol Kulübü ve Göztepe'yi karşı karşıya getiren özel maçta gülen taraf 1-0'lık sonuçla sarı- kırmızılılar oldu. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmada Göztepe'nin golünü Kubilay Kanatsızkuş attı.

DİĞER
Kuruluş Osman’da yer yerinden oynayacak
ABD'den destek Soros'tan maaş! Algı tüccarları Teyit Org ve Doğruluk Payı'nın fon miktarı 50 milyonu aştı
F.Bahçe Çağlar için Madrid'de!
G.Saray'da Köhn yolcu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İdmana çıkmadılar
Altay'da kaleci Mustafa'nın yüzü gülmedi
İstanbul namaz vakitleri 27 Mart Çarşamba
Dolar ne kadar oldu? (27 Mart Çarşamba)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Viyanaaaaaa! Viyanaaaaaa! 07:18
Semih’le güldük Semih’le güldük 07:16
Tarihi Hezimet Tarihi Hezimet 07:14
Montella: Kimsenin beklemediği bir sonuç! Montella: Kimsenin beklemediği bir sonuç! 01:19
Montella: Kimsenin beklemediği bir sonuç! Montella: Kimsenin beklemediği bir sonuç! 01:10
A Milli Takım Avusturya'da kaybetti! A Milli Takım Avusturya'da kaybetti! 00:48
Daha Eski
Millilerin son rakibi belli oldu! Millilerin son rakibi belli oldu! 23:35
G.Saray'a '10 numara' transfer! 70 milyon Euro... G.Saray'a '10 numara' transfer! 70 milyon Euro... 23:35
Ümit Milliler İtalya'da 1 puana razı! Ümit Milliler İtalya'da 1 puana razı! 23:35
Montella'dan Abdülkerim açıklaması! Montella'dan Abdülkerim açıklaması! 23:35
Erden Timur'dan flaş F.Bahçe sözleri! Erden Timur'dan flaş F.Bahçe sözleri! 23:35
Yeni kayıtlar yayınlandı! F.Bahçe-Kasımpaşa maçında... Yeni kayıtlar yayınlandı! F.Bahçe-Kasımpaşa maçında... 23:35