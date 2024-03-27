Göztepe geri sayımda

İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi Göztepe, Süper Lig için geri sayıma geçti. 1. Lig'de 56 puanla ikinci sırada yer alan Göztepe hedefo koşuyor. En yakın rakibi Sakaryaspor'un 9 puan önünde yer alan Göztepe büyük avantajın sahibi oldu. Kalan 7 maçta Kocaeli (D), Erzurum, Tuzla (D), Giresun (D), G.Birliği, Eyüp (D) ve Bodrum ile oynayacak Göztepe, 5 maç kazanırsa rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın adını Süper Lig'e yazdıracak.

MANİSA'YI YENDİLER

Ege temsilcileri Manisa Futbol Kulübü ve Göztepe'yi karşı karşıya getiren özel maçta gülen taraf 1-0'lık sonuçla sarı- kırmızılılar oldu. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmada Göztepe'nin golünü Kubilay Kanatsızkuş attı.