Göztepe’ye çifte müjde

Çorum FK maçının ardından 7 maçta da forma giyemeyen orta saha Doğan Erdoğan'ın iyileşmeye başladığı ve takımla çalışmalara katılacağı bildirildi. Şanlıurfa'da sakatlanıp Keçiörengücü maçında oynamayan diğer orta saha Ahmed Ildız'ın da Kocaelispor'a karşı görev yapabileceği belirtildi.

BAŞAKŞEHİR'LE HAZIRLIK

Göztepe maçı hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Kocaelispor, milli arayı hazırlık maçıyla değerlendirecek. Körfez ekibi, bugün saat 17.00'de Başakşehir'le İstanbul'da karşı karşıya gelecek.