Süper Sakarya

Trendyol 1.Lig'in 26. haftasında 9 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Adanaspor'un konuğu olacak Sakaryaspor, çalışmalarını mutlak galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Oğuz Yıldırım katılmazken, Dino Ndlovu ise kendi programı dahilinde çalışmalarını devam ettirdi. Oyuncuların son derece moralli ve arzulu olduğu çalışmada keyiflerin yerinde olması teknik heyeti de sevindirdi. Tuncay Şanlı, Adanaspor deplasmanında da galibiyet sözü verdi.

İYİ BİR FUTBOLLA KAZANACAĞIZ

Adanaspor ile deplasmanda oynayacakları kritik karşılaşmayı kazanarak seriye geçmeyi istediklerini vurgulayan Tuncay Şanlı, bunu başaracaklarını söyleyip umut dağıttı. Şanlı, "Manisa önünde kazanıp yeni bir serinin startını verdik. Adana deplasmanından da üç puanla dönerek zirve yürüyüşümüzü sürdürmek istiyoruz. Rakibimiz de geçen hafta kazanıp moral buldu. Evinde iyi oynayan ve kazanmak isteyen bir takım bizi bekliyor. Ancak iyi futbolla üç puanı alacağımıza inanıyorum" diye iddialı konuştu.