Göztepe'ye müjde

Geçen hafta Manisa FK maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen stoper Taha ile sakatlığı bununan İsveçli orta saha Lundqvist takıma döndü. Ağrıları nedeniyle yedek soyunmak durumunda kalan kanat oyuncusu Messaoudi'nin de iyileştiği bildirildi.

STOILOV ROTASYONA GİDECEK

Eli güçlenen teknik direktör Stoilov'un rotasyona gideceği kaydedildi. Tecrübeli teknik adam Manisa FK maçında ilk 11'de görev verdiği Nielssen'i yedeğe çekip savunmanın ortasında Taha'ya şans vereck. Stoilov'un orta alanda Dennis'in yerine Lundqvist'i, ileri uçta Kubilay'ın yerine Messaoudi'yi oynatacağı ifade edildi. Tedavisi süren Doğan Erdoğan'ın ise henüz iyileşmediği belirtildi.