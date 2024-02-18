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Bodrum FK - Altay: 3-0 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Son dakika spor haberleri... Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK sahasında Altay'la karşılaştı. Ev sahibi takım, rakibini 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 15:45
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Bodrum FK - Altay: 3-0 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

1. Lig'de Play-Off potasında yer alan Bodrum FK, 23. haftada konuk ettiği düşme hattındaki Altay'ı 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 23. dakikada penaltıdan Üzeyir, 57. dakikada Gökdeniz ve 78. dakikada penaltıdan Kenan attı. Bu sonuçla Bodrum FK 42 puana ulaşırken, Altay 12 puanda kaldı. Karşılaşma öncesinde Bodrum formasıyla 100. maçına çıkan Üzeyir Ergün'e Bodrum FK Başkan Yardımcısı Selahattin Polat plaket ve 100 numaralı forma hediye etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

3. dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında sol çaprazdan Burak'ın şutunda kaleci Ozan'ın köşeden çıkardığı topu Gökdeniz tamamladı. Ozan bir kez daha gole izin vermeyerek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Hakem Süleyman Bahadır, VAR incelemesi sonrası Altaylı Salih'in ceza sahasına topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

23. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Üzeyir, Bodrum ekibini öne geçirdi: 1-0.

İlk yarı Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Altaylı Onur'un yerden vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

57. dakikada soldan kullanılan kornerde Altay ceza sahası karıştı. Defansın uzaklaştıramadığı topu Gökdeniz yerden bir vuruşla filelere yolladı: 2-0.

76. dakikada konuk ekipten Salih, ceza sahasında Kenan'ı düşürüp bir kez daha penaltıya neden oldu.

78. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda Kenan farkı 3'e çıkardı: 3-0.

Bodrum FK maçı 3-0 kazandı.

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