Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği, 4 futbolcuyla daha yollarını ayırdı

Gençlerbirliği, 4 futbolcuyla daha yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 4 futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 14:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gençlerbirliği, 4 futbolcuyla daha yollarını ayırdı

Başkent ekibi, Muhammmed Himmet Ertürk, Ahmet Enes Akkan, Ahmet Buğra Güven ve kaleci Ahmet Cevdet Varol ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Futbolcular Enes Keskin ve Uğur Akdemir'in sözleşmelerini daha önce sonlandıran kırmızı-siyahlı ekip, Erdal Öztürk'ü TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'e, Ulusoy Mert Kabasakal'ı TFF 3. Lig temsilcilerinden Mardin 1969 Spor'a, Kağan Özkan'ı yine TFF 3. Lig takımlarından Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü'ne, kaleci Ebrar Yiğit Aydın'ı da TFF 2. Lig'de mücadele eden Düzce Cam Düzcespor'a sezon sonuna kadar kiraladığını açıklamıştı.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: İşte Kartal'ın 3. bombası! Geleceği tarih belli oldu...
Başkan Erdoğan'dan Zonguldak mitinginde "Gabar" müjdesi: Günlük petrol üretimi 35 bin varili geçti | İlçe adaylarını açıkladı
Zaha'nın değişimi şaşırttı!
Yeni transfer Dayı'ya emanet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Eyüpspor'da ayrılık! Resmen açıklandı
Rroca'dan sürpriz imza!
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 10 Şubat Cumartesi
B SINIFI MOTOR EHLİYETİ | B Sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi 2024? Karar ne zaman yürürlüğe girecek?
Deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Başakşehir maçı muhtemel 11'ler Galatasaray - Başakşehir maçı muhtemel 11'ler 14:45
İtalyanlar Cimbom'un yıldızını Montella'ya sordular İtalyanlar Cimbom'un yıldızını Montella'ya sordular 14:36
G.Birliği'nde 4 ayrılık birden! G.Birliği'nde 4 ayrılık birden! 14:22
Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? 14:20
Sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin Alanya maçı 11'i Sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin Alanya maçı 11'i 14:16
Barcelona - Granada maçı ne zaman? Barcelona - Granada maçı ne zaman? 14:03
Daha Eski
Getafe - Celta Vigo maçı ne zaman? Getafe - Celta Vigo maçı ne zaman? 13:58
Rroca'dan sürpriz imza! Rroca'dan sürpriz imza! 13:55
Mallorca - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Mallorca - Rayo Vallecano maçı ne zaman? 13:52
Getafe - Celta Vigo maçı ne zaman? Getafe - Celta Vigo maçı ne zaman? 13:46
Beşiktaş'ın yeni transferleri antrenmanda! Beşiktaş'ın yeni transferleri antrenmanda! 13:33
G.Saray - Başakşehir maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray - Başakşehir maçının VAR'ı belli oldu! 13:07