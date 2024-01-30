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Göztepe'de Altay maçı öncesi sakatlık şoku!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Altay derbisi öncesi sakatlık şoku yaşıyor. Doğan Erdoğan ile kanat oyuncusu Billel Messaoudi'nin son Çorum FK karşılaşmasında sakatlandığı belirlendi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 12:25
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Göztepe'de Altay maçı öncesi sakatlık şoku!

1'inci Lig'de cumartesi günü İzmir derbisinde Gürsel Aksel Stadı'nda ezeli rakibi Altay'ı konuk edecek Göztepe'de sakatlık şoku yaşandı. Derbide mutlak galibiyeti hedefleyen 39 puana sahip 2'nci basamaktaki sarı-kırmızılılarda orta saha Doğan Erdoğan ile kanat oyuncusu Billel Messaoudi'nin son Çorum FK karşılaşmasında sakatlandığı belirlendi.

Çorum FK maçında oyuna devam edemeyen Doğan'ın adale sorunu yaşadığı, Messaoudi'nin de sakatlığının yeniden nüksettiği bildirildi. Altay maçına yetişmesi zor gözüken iki oyuncunun tedavilerine başlandığı kaydedildi. Göztepe'de haftalardır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen golcü Mame Diouf'un da bu hafta yine sahada olamayacağı öğrenildi.

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