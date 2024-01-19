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Trendyol 1. Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 12:37
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Trendyol 1. Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 19. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

19 Ocak Cuma

20.00 Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK: Süleyman Bahadır

20 Ocak Cumartesi

13.30 Erzurumspor FK-Bodrum FK: Ayberk Demirbaş

16.00 Boluspor-Teksüt Bandırmaspor: Fatih Tokail

19.00 Kocaelispor-Eyüpspor: Ali Yılmaz

21 Ocak Pazar

13.30 Tuzlaspor-Altay: Adnan Deniz Kayatepe

13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Raşit Yorgancılar

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor: Erkan Özdamar

19.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor: İlker Yasin Avcı

22 Ocak Pazartesi:

20.00 Göztepe-Ümraniyespor: Yasin Kol

Kaynak: AA

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